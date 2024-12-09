«Получил самую мирную профессию - повара»: на СВО погиб 20-летний житель Омской области Александр Морец.
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«Получил самую мирную профессию - повара»: на СВО погиб 20-летний житель Омской области Александр Морец.