Десять лет истории науки: как закалялась нейрогистология

27 января 1852 года родился Александр Догель — выдающийся гистолог, педагог и ученый. Он одним из первых организовал курсы по цитологии, описал более 10 типов нервных клеток и заложил основы нейрогистологии в России.
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