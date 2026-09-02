TMZ: Вандалы на «Аллее славы» осквернили звезду Долли Партон

В Голливуде вандалы осквернили звезду Долли Партон на «Аллее славы». Повреждения появились спустя несколько дней после траурной церемонии.
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