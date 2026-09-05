Путин назвал Собянина главным мотором масштабных инициатив Москвы

На торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье», приуроченном ко Дню города Москвы, президент Владимир Путин отметил мэра столицы Сергея Собянина как «главный мотор» масштабных столичных проектов, способствующих развитию России.
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