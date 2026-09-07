В начале недели в Удмуртии ожидаются кратковременные дожди

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ночь на вторник, 8 сентября, ожидаются дожди небольшого и умеренного характера.
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