На параде 9 Мая челябинский радиозавод установил комплексы против дронов

Челябинский радиозавод «Полет», входящий в управляющую компанию «Азимут» Госкорпорации Ростех, поставил правоохранительным органам региона модернизированные комплексы для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Сфера» с улучшенными характеристиками.
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