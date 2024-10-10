Лебедев: взрыв прогремел в районе военного аэродрома в Кривом Роге

Звук мощного взрыва услышали жители Кривого Рога в районе, где расположен военный аэродром Долгинцево, сообщил в своем Telegram-канале в четверг координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на представителей местного сопротивления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии