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Газета.ру

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Армения пожаловалась ЕАЭС на введенные Россией ограничения на импорт

Армения пожаловалась ЕАЭС на введенные Россией ограничения на импорт

Уличная торговля в Ереване, 2026 год  © Юрий Кочетков/РИА Новости Власти Армении подали в ЕАЭС жалобу на запрет Россией импорта многих категорий продуктов из республики.

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