В Ростовской области уничтожены около 90 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью в Ростовской области при отражении массированной воздушной атаки уничтожено около 90 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских вооружённых сил, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
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