Дипломаты некоторых стран отказались сесть рядом с израильским коллегой в СБ ООН

Политика как она есть

Дипломаты из Ирака, Ирана, Ливана, Палестины и Сирии отказались сидеть рядом с коллегой из Израиля на экстренном совещании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с убийством главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, передает корреспондент ТАСС.