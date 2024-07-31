Дипломаты некоторых стран отказались сесть рядом с израильским коллегой в СБ ООН

Дипломаты из Ирака, Ирана, Ливана, Палестины и Сирии отказались сидеть рядом с коллегой из Израиля на экстренном совещании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с убийством главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, передает корреспондент ТАСС.
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