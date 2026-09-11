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DeepSeek выпустила V4.1-Flash — модель компактнее, быстрее и дешевле флагмана

DeepSeek выпустила V4.1-Flash — модель компактнее, быстрее и дешевле флагмана

В V4.1 Flash DeepSeek использовала новую архитектуру Causal-Encoder-Decoder — причинно-следственный кодировщик-декодировщик.

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