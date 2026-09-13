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Польша заявила о подготовке к новым «российским диверсиям»

Польша заявила о подготовке к новым «российским диверсиям»

Ответом на якобы проводимые Россией диверсии должно стать укрепление единства НАТО, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 11 сентября, сообщает RMF24.

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