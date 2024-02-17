СРОЧНО: «Отважные» подняли флаги России над ж/д вокзалом и промзоной Авдеевки (ВИДЕО)

Надежда Белугина

МЫ ВСТАНЕМ ВСЕ Надежда Белугина-Подюжская Без эмоций и без криков «браво» - Сводки командирские сухи. Как давно бойцы имеют право На награды, песни и стихи. Тот, кто молод, не боится смерти. Смело принимает жёсткий бой. И за жизнь сражаясь на планете, Выполняет он приказ любой. Помолясь, идёт солдат к бессмертью - Кто за правду, тот не служит лжи. Цель – победа! Так себе наметив, С честью будет Родине служить. Как тогда, ждёт три желанных слова Без которых очень трудно жить, И по электронной связи новой Шлют любовь спасающему жизнь. Войнам не известны атеисты С небом все поддерживают связь. На ветвях повис последний листик, Веря в жизнь, себя от смерти спас. А война – такой давно не знали, Не жалеет взрослых и детей. И осколки хищно в злобе жалят, Мирных, не щадя в пылу, людей. Сколь пытались, только не согнули. Выстоим и в нынешней войне. Не предавшие солдата пули Молятся о мире в тишине. Вот такой у нас, у русских, корень, Встретив мразь, не склоним головы, И с любым за честь страны поспорим, Не терпя худой о нас молвы. Пусть в бессмертный полк встают герои - Воины сегодняшних боёв, Как отцы, идут в едином строе, От страны отвадив наглецов.