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«Наггетс» решили не использовать Николу Йокича и трех других игроков основы в матче с «Бакс»

«Наггетс» провели выездной матч против «Бакс» (99:107) в среду без 2-кратного MVP Николы Йокича и трех других игроков основного состава.

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