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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Братишка, у меня нет 2000 на билет». Мэра Нью-Йорка не будет на открытии сезона «Никс»

« Нью-Йорк » поднимет чемпионский баннер в первом матче сезона против «Филадельфии». Мэр города Зохран Мамдани прокомментировал предстоящий матч.

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