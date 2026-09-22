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5koleso.ru

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В Саудовской Аравии создали автомобили из фантастического фильма: представлены кроссовер и седан Ceer Exobot

Компания Ceer была основана в 2022 году Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии и тайваньской Foxconn, крупнейшим в мире производителем контрактной электроники.

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