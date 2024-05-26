Зеленский призвал Си Цзиньпина и Байдена принять участие в саммите по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого закончился 20 мая, обратился к председателю КНР Си Цзиньпину и президенту США Джо Байдену с призывом посетить июньский «саммит мира» в Швейцарии.
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