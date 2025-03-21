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Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги

Владимир Путин подписал указ о награждении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

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