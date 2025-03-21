Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги

Владимир Путин подписал указ о награждении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность».