Шойгу посетил XV международный салон "Комплексная безопасность" в Подмосковье

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во среду, 29 мая посетил юбилейный XV Международный салон "Комплексная безопасность", который проходит с 29 мая по 1 июня на территории подмосковного парка "Патриот".
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