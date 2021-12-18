Прививка БЦЖ делалась беспрекословно, к купанию в канавах родители относились снисходительно — моё послевоенное детство

Фото взято с сайта : scisne.net и принадлежит автору Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты ( в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков)Жизнь моя прошла (но ещё не закончилась) в крупном промышленном городе на слиянии двух великих рек Оки и Волги.
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