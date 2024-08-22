Большие пластиковые бутылки очень пригодились на даче. Получилось красиво и функционально

Большие пластиковые бутылки (от 5 л) можно и нужно дальше использовать в хозяйстве! Предлагаем вам одну интересную идею её повторного использования — получилось красиво и функционально, идеально подойдёт для дачи.
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