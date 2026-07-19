Трамп назвал Великобританию «нищей катастрофой»

Американский лидер Дональд Трамп назвал Великобританию «нищей страной-катастрофой». В соцсети Truth Social он обратил внимание на планы нового британского премьера Энди Бёрнема начать добычу нефти в Северном море.
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