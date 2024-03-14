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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михеев о 1-м голе за 35 игр: «Это придаст мне уверенности. Иногда я слишком много думаю. Нужно продолжать верить, работать»

Форвард «Ванкувера» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (3:4 ОТ), прервав 34-матчевую безголевую серию.

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