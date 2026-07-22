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Общая прибыль российских наземных казино в 2025-м упала почти на 1 млрд рублей

Совокупная выручка операторов российских казино по итогам 2025 года достигла 34,1 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составлял 29,6 млрд рублей, сообщает Forbes со ссылкой на финансовую отчетность компаний.

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