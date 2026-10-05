В Польше предложили не запасать сотни тысяч дронов перед войной

Отказаться от ставки на заблаговременную закупку сотен тысяч быстро устаревающих беспилотников в пользу создания мощностей для их массового производства предложил глава Инспекции поддержки Вооруженных сил Польши генерал-майор Дариуш Мендрала в интервью Defence24.