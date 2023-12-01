Молодежь в Черноморском решила пофотографировать волны во время шторма. Их пришлось спасать, так как они оказались в ловушке 😱 Как это удалось сделать, подробнее рассказала глава администрации Черноморского района Наталья Писарева @pisareva_chernomorsk ☝️ 🗣 Крым 24 | @tvcrimea24.