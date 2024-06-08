ЦБ назвал условия для снижения ставок по рыночной ипотеке

Рыночная ипотека в России станет доступнее, как только будет достигнут уровень инфляции в 4%. Еще одним условием станет ограничение льготных программ по ипотеке, рассказала на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии