Шойгу поручил Черноморскому флоту ежедневно тренировать отражение атак ВСУ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал поручение командованию Черноморского флота ежедневно проводить тренировки по отражению атак противника, а также повышать "живучесть" судов и защищенность объектов инфраструктуры.
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