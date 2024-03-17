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Шойгу поручил Черноморскому флоту ежедневно тренировать отражение атак ВСУ

Шойгу поручил Черноморскому флоту ежедневно тренировать отражение атак ВСУ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал поручение командованию Черноморского флота ежедневно проводить тренировки по отражению атак противника, а также повышать "живучесть" судов и защищенность объектов инфраструктуры.

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