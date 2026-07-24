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Zero Hedge

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"I'm Not Racist": Musk Slams Snooty Leftist Interviewer, Says "I Support The Normal People"

"I'm Not Racist": Musk Slams Snooty Leftist Interviewer, Says "I Support The Normal People"

"I'm Not Racist": Musk Slams Snooty Leftist Interviewer, Says "I Support The Normal People" Authored by Steve Watson via Modernity News, During a terse exchange, Elon Musk told the virulently leftist editor-in-chief of The Economist that civil war in Britain is inevitable on current trends - driven by rapid migration of people whose beliefs clash with Western civilisation.

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