"I'm Not Racist": Musk Slams Snooty Leftist Interviewer, Says "I Support The Normal People" Authored by Steve Watson via Modernity News, During a terse exchange, Elon Musk told the virulently leftist editor-in-chief of The Economist that civil war in Britain is inevitable on current trends - driven by rapid migration of people whose beliefs clash with Western civilisation.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии