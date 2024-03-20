Медведев: отправка военных на Украину равносильна гильотине для властей Франции

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что возможная отправка французских военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях будет равносильна гильотине для властей Франции.
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