Преподаватель брата Дурова назвал задержание Павла шагом назад для Франции

Основатель Санкт-Петербургского математического центра для одаренных школьников, экс-преподаватель брата Павла Дурова Николая и друг семьи Сергей Рукшин прокомментировал «Известиям» задержание основателя Telegram во Франции.
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