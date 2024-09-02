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Царьград

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Рецидивист из Уссурийска вымогал деньги у бойца СВО. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с судимостью, который подозревается в вымогательстве денег у участника специальной военной операции.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
фамилию  задерженного  не называют  .значит  мигрант
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18 час.

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