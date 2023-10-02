Прокуратура ЯНАО пресекла загрязнение водоохранной зоны

Прокуратура столицы ЯНАО проверила охраняемый участок прибрежной зоны реки Полуй. Специалисты обнаружили четыре незаконные свалки и останки судов, после чего обратились в суд с требованием ликвидировать нарушение.
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