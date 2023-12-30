В поддержку кандидатуры Путина на выборах собрали более 500 тысяч подписей

Более полумиллиона подписей собрано к настоящему моменту в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году, заявила пресс-секретарь предвыборного штаба российского лидера Александра Суворова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии