АО «Транснефть – Дружба» выполнило замену оборудования на нефтеперекачивающих станциях

АО «Транснефть – Дружба» выполнило плановые работы на производственных объектах, расположенных в Ульяновской, Тамбовской, Липецкой и Брянской областях с целью поддержания эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры.
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