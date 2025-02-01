Новый трейлер RoadCraft представляет бульдозеры Встречайте бульдозеры – будет в...

Новый трейлер RoadCraft представляет бульдозерыВстречайте бульдозеры – будет вашей первый доступной техникой в RoadCraft! Идеально подходит для перемещения тяжелых грузов или быстрой расчистки местности, может оснащаться ручным режимом работы грейдера для точности или автоматическим режимом для поддержания лезвия на… источник.
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