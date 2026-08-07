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16 невероятных видов Земли, от которых захватывает дух

16 невероятных видов Земли, от которых захватывает дух

Взгляд на родную планету с большой высоты способен перевернуть привычное восприятие реальности. Горные массивы, океанские просторы и причудливые облака складываются в композиции столь яркие и необычные, что они кажутся плодом воображения художника.

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