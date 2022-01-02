В Краснодарском крае транспортные полицейские и общественники приняли участие в акции «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с группой по работе с личным составом линейного отдела МВД России на станции Кавказская при участии председателя Общественного совета при линейном органе Нины Боевой и председателя Совета ветеранов Александра Браславца встретились с учащимися начальных классов школы № 5 г.