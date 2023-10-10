«Надо 2DROTS идти в профессиональный футбол»

В прошлом сезоне футбольный клуб «Химки» был главным поставщиком скандалов в РПЛ. Он четыре раза сменил главного тренера, а экспрессивное поведение одного из наставников команды — Спартака Гогниева — с рядом неоднозначных историй с его участием привлекло к подмосковному коллективу не меньше внимания, чем спортивные успехи в предшествующих розыгрышах чемпионата России.