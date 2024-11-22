Стартовала сборка второй ракеты NASA SLS — через год она отправит людей в полёт вокруг ЛуныNASA сообщило, что в здании цеха Космического центра имени Кеннеди во Флориде началась сборка второй лунной ракеты SLS (Space Launch System).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)