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Стартовала сборка второй ракеты NASA SLS — через год она отправит людей в полёт ...

Стартовала сборка второй ракеты NASA SLS — через год она отправит людей в полёт ...

Стартовала сборка второй ракеты NASA SLS — через год она отправит людей в полёт вокруг ЛуныNASA сообщило, что в здании цеха Космического центра имени Кеннеди во Флориде началась сборка второй лунной ракеты SLS (Space Launch System).

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