Научные разработки и стремление к локализации превратили обычную отечественную компанию в одного из мировых лидеров На заводах ССТ, расположенных в Московской области, работает около 400 человек «Модное слово «импортозамещение» нам не подходит.
Научные разработки и стремление к локализации превратили обычную отечественную компанию в одного из мировых лидеров На заводах ССТ, расположенных в Московской области, работает около 400 человек «Модное слово «импортозамещение» нам не подходит.
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