Решение ввести режим чрезвычайной ситуации для муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) с целью ликвидации последствий украинской атаки приняла администрация Городецкого муниципального округа Нижегородской области.
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