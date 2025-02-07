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Свежие комментарии

Узнали историю героя из Слонимского района, мстившего гитлеровцам за гибель жены и детей.

Узнали историю героя из Слонимского района, мстившего гитлеровцам за гибель жены и детей.

Михаил Анищик из Слонима воевал и с польской дефензивой, и с фашистскими нелюдями, убившими его жену и детейИнтерес к героям, в честь которых названы улицы, проявляют не только журналисты, но и современные школьники.

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