Австралийский художник Пол Эванс (Paul Evans)

Пол Эванс - один из самых успешных современных художников-пейзажистов Австралии. За свою более чем 40-летнюю художественную карьеру он постоянно вырабатывал уникальный стиль, который отражает его понимание и любовь к природе.
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