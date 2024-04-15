18 голов в четырёх мачтах забили во втором туре команды Премьер-лиги КФС

Состоялись матчи второго тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2024. Фото: пресс-служба ФК «Кызылташ»Бахчисарайский «Кызылташ» в родных стенах уверенно переиграл молодежненскую «Спарту-КТ» – 3:0.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии