21 сентября, суббота «СиндЕкат» – «Эгриси» – 0:0 (первый тайм) Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».
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