Срок действующего соглашения между омским клубом и 31-летним форвардом истекает в конце мая. В минувшем сезоне Буше набрал 49 (28+21) очков в 52 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и 8 (5+3) очков за 13 игр в Кубке Гагарина.