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  • Виктор Луговой
    Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JO...Ротенберг выложил...
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Сопин о переговорах с Ридом Буше: «Основная тема – потолок зарплат. «Авангард» сковывают хоккеисты с очень большими контрактами»

Срок действующего соглашения между омским клубом и 31-летним форвардом истекает в конце мая. В минувшем сезоне Буше набрал 49 (28+21) очков в 52 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и 8 (5+3) очков за 13 игр в Кубке Гагарина.

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