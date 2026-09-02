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Несекретные материалы

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Показаны кадры удара «Геранями» по складу Fire Point под Киевом

Показаны кадры удара «Геранями» по складу Fire Point под Киевом

Расчёты ударных БПЛА «Герань-4 Сикер» нанесли удар по логистическому центру компании Fire Point в районе населённого пункта Вишнёвое в Киевской области.

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