Страдающего сложным заболеванием хабаровчанина арестовали из-за лекарств

Молодой студент из Хабаровска, страдающий редким нарушением сна и бодрствования, которое включает в себя гиперсомнию или чрезмерную дневную сонливость, попал во внимание правоохранителей после того, как он решил заказать модафинил, препарат, помогающий бороться с этим заболеванием, из-за границы.