Страдающего сложным заболеванием хабаровчанина арестовали из-за лекарств

Молодой студент из Хабаровска, страдающий редким нарушением сна и бодрствования, которое включает в себя гиперсомнию или чрезмерную дневную сонливость, попал во внимание правоохранителей после того, как он решил заказать модафинил, препарат, помогающий бороться с этим заболеванием, из-за границы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии