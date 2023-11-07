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Страдающего сложным заболеванием хабаровчанина арестовали из-за лекарств

Страдающего сложным заболеванием хабаровчанина арестовали из-за лекарств

Молодой студент из Хабаровска, страдающий редким нарушением сна и бодрствования, которое включает в себя гиперсомнию или чрезмерную дневную сонливость, попал во внимание правоохранителей после того, как он решил заказать модафинил, препарат, помогающий бороться с этим заболеванием, из-за границы.

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