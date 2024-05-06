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Военное обозрение

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Иранский генерал: Оказание помощи израильскому режиму со стороны США, Британии и Франции напомнило крестовые походы

Иранский генерал: Оказание помощи израильскому режиму со стороны США, Британии и Франции напомнило крестовые походы

Генерал Али Рашид заявил, что Запад использовал в ходе иранской операции 240 своих самолётов.

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